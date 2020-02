VÍDEO EN DIRECTE Felip VI inaugura la nova legislatura espanyola

El rei Felip VI presideix aquest dilluns al Congrés la sessió solemne d'obertura de la XIV legislatura, un acte en el qual per primera vegada Podem s'estrenarà en el banc blau del govern i al qual, de nou, no hi assistiran els partits independentistes. Ni ERC ni JxCat, la CUP, Bildu i el BNG assistiran a la sessió. Un dels interrogants serà si Pablo Iglesias seguirà amb la dinàmica de no aplaudir els discursos del cap de l'Estat, que alguna vegada ha criticat.El rei, acompanyat de la reina Letizia, presidirà l'acte formal que aplega al Congrés els diputats, senadors i les altes institucions de l'Estat i pronunciarà un discurs que donarà el tret de sortida a la legislatura. Serà la primera vegada que Felip VI presideix una cerimònia amb un govern de coalició format per ministres del PSOE i d'Unides Podem i en una cambra amb més presència dels independentistes que mai.Aquests diputats, però, no hi seran. En un comunicat fet públic aquest dilluns al matí, les forces sobiranistes han subratllat que no se senten representats pel monarca. "La societat catalana, basca i gallega rebutgen majoritàriament la figura d'una institució anacrònica hereva del franquisme, que se sustenta en l'objectiu de mantenir i imposar la unitat d'Espanya i les seves lleis negant, d'aquesta manera, els drets civils, polítics i nacionals que afecten la nostra ciutadania i els nostres pobles", afirma el text conjunt. "El rei no és un interlocutor vàlid", afegeix el comunicat, amb referència inclosa al discurs de Felip VI del 3 d'octubre del 2017.No és la primera vegada que els independentistes planten el rei. ERC, Bildu i la CUP ja van declinar reunir-se amb ell a totes les rondes de consultes que s'han fet en els darrers anys per a la designació d'un candidat a la presidència del govern. Junts per Catalunya, per la seva banda, sí que han anat a les audiències a la Zarzuela. A la sessió del 2016 sí que va assistir-hi el PDECat, en aquell moment encapçalat per Francesc Homs.La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha opinat que l'absència dels partits independentistes a la sessió d'obertura solemne de les Corts "forma part de les seves contradiccions". "Forma part de la llibertat de cada grup polític i també forma part de les seves contradiccions", ha insistit en declaracions a TVE aquest dilluns al matí.La presidenta de la cambra baixa ha argumentat que aquests partits "s'han presentat a les eleccions amb unes regles del joc", "per representar a tots els ciutadans" i que, per tant, es podria "esperar que respecten totes les institucions de l'Estat". Segons Batet, la sessió d'aquest dilluns és una "expressió d'acceptar les regles del joc" i ha remarcat que "forma part d'una contradicció" el fet que "accepten la major part d'elles" però s'absentin a l'acte.

Manifest de les forces independentistes del Congrés by naciodigital on Scribd

