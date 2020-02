El PP va gastar 500.000 euros públics per protegir el partit del cas de la caixa B

El govern del PP es va gastar 500.000 euros de fons reservats entre el 2013 i el 2015 per protegir el partit del cas de la caixa B. Segons la Cadena Ser, la informació classificada com a secreta revela que el Ministeri de l'Interior de Jorge Fernández va destinar aquesta quantitat de diners en el marc de l'Operació Kitchen, en la qual la policia política liderada pel comissari Villarejo va espiar l'extresorer Luis Bárcenas i va destruir proves que comprometien el partit.Concretament, la documentació assenyala el número 2 de l'Interior, Francisco Martínez, com la persona que va aprovar la despesa. Els 500.000 euros s'haurien utilitzat per subornar el xofer de Bárcenas, per col·locar càmeres espia i micròfons al seu domicili, fer seguiments a la família de l'extresorer i, fins i tot, pagar el fals capellà que va segrestar a punta de pistola la dona i el fill de Bárcenas l'any 2013.Segons les fonts consultades per la Cadena Ser, només el poder polític i un petit grup d'agents, liderats per l'exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino, coneixien les intencions del dispositiu desplegat en aquesta operació. La majoria eren "operatius cecs" que en realitat creien que estaven treballant pel jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional que investigava la causa, segons policies que van participar en aquell dispositiu.La llei és molt clara en aquest sentit. Els fons només poden ser destinats a la "defensa i seguretat de l'Estat". Una cosa que "és obvi" que en aquest cas no ha passat, segons les fonts jurídiques consultades. La llei també estableix que correspon "exclusivament" al ministre, en aquest cas Jorge Fernández Díaz, determinar la "finalitat i destí" d'aquests fons.A més, la llei deixa clar que el ministre ha d'informar periòdicament al president del Govern sobre l'ús d'aquests fons, i semestralment a la comissió del Congrés sobre secrets oficials. Les fonts consultades afirmen que ara intentaran esbrinar si Fernández Díaz va informar, i en quins termes ho va fer, tant a Mariano Rajoy com al Congrés dels Diputats.

