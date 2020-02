VÍDEO Així s'ha construït en 10 dies l'hospital que combatrà el coronavirus a la Xina

Deu dies. Aquest és el temps que han necessitat les autoritats xineses per obrir un nou hospital a la ciutat de Wuhan, epicentre del brot de coronavirus que ja ha deixat almenys 361 morts i més de 17.000 persones infectades al gegant asiàtic.El centre s'utilitzarà per tractar a tots aquells afectats per l'agent patogen i evitar que l'epidèmia segueixi expandint-se. Les instal·lacions, que han entrat en funcionament aquest dilluns, disposen de mil llits i compten amb una plantilla de 1.400 treballadors. Batejat com a hospital de Huoshenshan, la seva superfície és de 25.000 metres quadrats.A banda, les autoritats del país tenen previst acabar aquesta mateixa setmana un segon centre sanitari. Es tracta de l'hospital de Leishenshan, també situat a la ciutat de Wuhan, que sumarà més de 1.500 llits. Està previst que pugui rebre pacients a partir del pròxim 6 de febrer.En declaracions recollides per Europa Press, l'expert xinès en epidèmies Zhong Nanshan ha assenyalat que el brot de coronavirus assolirà el seu punt àlgid en un termini d'entre deu dies i dues setmanes. A més, assegura que el brot serà "parcial i no nacional".El coronavirus continua expandint-se per tot el món i ja ha estat declarat emergència sanitària internacional per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). El brot ha arribat a més de vint països i, aquest diumenge, s'ha confirmat la primera mort causada per l'agent fora del territori xinès El virus també ha arribat a Espanya, concretament a les Illes Canàries. L'individu que l'ha contret és un turista alemany que es troba ingressat en règim d'aïllament a l'illa de La Gomera. Aquest diumenge, però, el Ministeri de Sanitat ha assenyalat que el pacient "evoluciona bé".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor