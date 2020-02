L'Audiència Nacional no accepta com a prova la carta on Trapero assumia la investigació del procés

El tribunal de l'Audiència Nacional que jutja el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i l'antiga cúpula de la policia catalana, no ha acceptat com a prova un comunicat intern del cap del cos on l'any 2015 assumia la responsabilitat de la investigació de qualsevol delicte que estigués relacionat amb el procés independentista.La Fiscalia ha demanat incorporar el document aquest mateix dilluns després que el tinent coronel Daniel Baena, cap de la policia judicial de la Guàrdia Civil a Catalunya, el posés com a exemple de la suposada connivència de la cúpula policial amb el referèndum d'independència de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor