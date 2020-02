ERC demana que la reunió Sánchez-Torra serveixi per activar la mesa de negociació

ERC considera que la reunió del dijous entre el president Pedro Sánchez i el president Quim Torra ha de garantir la posada en marxa de la mesa de negociació. Encara que, d'entrada, es rebi un "no" a la petició d'amnistia i autodeterminació. Així ho ha assegurat la secretària general adjunta d'ERC i portaveu, Marta Vilalta, que insisteix que aquesta taula, fruit de l'acord d'investidura dels republicans amb el PSOE, és "imprescindible" per afrontar una resolució política al conflicte amb Catalunya.A la mesa, ha insistit Vilalta, els independentistes han de reivindicar la fi de la repressió, l'amnistia i l'autodeterminació. Ha recordat que, de fet, l'acord amb els socialistes incloïa que en aquest espai cadascuna de les parts pogués exposar el seu projecte sense vetos. Tot i això, la dirigent republicana ha afirmat que desconeix si Torra proposarà o no una data per reunir la mesa de negociació. Sobre la proposta del president de posar en mans dels partits i les entitats independentistes com s'afronta aquesta mesa, ERC ha assegurat que és "bo" però no una "condició necessària".Sense conèixer el grau de compromís de Torra perquè, passi el que passi dijous, s'activi la mesa de negociació, ERC sí que ha tornat a insistir adreçant-se al PSOE que, si la mesa de negociació no avança, difícilment prosperaran, per exemple, els pressupostos generals de l'Estat. Els republicans condicionen el seu suport clau per a l'estabilitat de la legislatura a la continuïtat del diàleg.Tot i això, és evident que el context electoral influirà en el clima de negociació entre els independentistes i el govern espanyol. Especialment per la pugna entre ERC i JxCat. Per aquest motiu, ERC ha emplaçat Junts per Catalunya a no arribar dividits a les eleccions. Els republicans han argumentat aquest dilluns que serà contraproduent per a l'independentisme arribar a les urnes "dividits" i intercanviant-se "retrets" i per aquest motiu han fet una crida a teixir un consens estratègic. "Ens necessitem, necessitem entendre'ns i recosir el consens", ha assegurat Vilalta.La portaveu republicana ha defensat que es combini la millora del dia a dia de la ciutadania amb l'aprovació, per exemple, dels pressupostos, amb la voluntat d'avançar cap a l'objectiu de la República. Sota el seu judici, això passa per celebrar un referèndum d'autodeterminació. Tot i això, ha declinat de nou la possibilitat d'anar amb JxCat en una llista conjunta. El consens, ha dit, ha de ser en l'estratègia.Els republicans han tornar a insistir que no pensen pactar amb el PSC després de les eleccions i ha deixat clar que "l'eix central" dels pactes ha de ser amb els partits que defensen la independència. ERC entén també que JxCat es compromet a no pactar amb els socialistes com ho van fer a la Diputació de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor