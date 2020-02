El primer tren d'alta velocitat a l'Ebre arriba amb retard i pocs usuaris

Aquest dilluns al matí ha començat a funcionar el servei Avant que uneix Tortosa i Barcelona en poc més d'una hora i mitja. És l'únic tren d'alta velocitat habilitat per a les Terres de l'Ebre en la nova planificació ferroviària de la variant de Vandellòs.Els primers viatgers, més d'una cinquantena sobretot del Camp de Tarragona, han arribat amb uns minuts retard a la capital catalana perquè el tren ha sortit fora d'hora i la majoria de viatgers han refusat parar-se a valorar el servei perquè feien tard a la feina o per enllaçar amb un segon transport públic. Els que sí que s'han aturat, reclamen més freqüències i més comoditat.Tots ells han arribat amb uns minuts retard a la capital catalana, cap a les 8:04 hores tot i que l'arribada estava prevista per a les 7:56 hores i havent pagat un bitllet que, des de Tortosa, té un preu de 15 euros. Això ha fet que molts dels viatgers no s'hagin pogut aturar a valorar com ha anat el primer viatge, ja que han assegurat a l'ACN que arribaven tard a la faena o perdien un segon transport públic per arribar-hi. Entre els que sí que s'han aturat, el Josep, s'ha mostrat satisfet amb el servei, tot i reconèixer que ha sortit "amb uns minuts de retard". "De moment tot correcte, perfecte", ha afirmat.No és del mateix parer el Joan: "El tren ha arribat tard, per començar tard". Aquest viatger ha afirmat que "haurien de millorar horaris i serveis" i també ha lamentat que siguin "trens molt sorollosos, que no deixin descansar a la gent i on no es pot treballar perquè vibren molt". També ha criticat que hi ha combois que tenen els lavabos espatllats i "fan una pudor bestial".El primer Avant l'han utilitzat 55 persones, de les quals 40 han pujat a l'estació del Camp de Tarragona. A la resta d'estacions, Tortosa, l'Aldea, l'Hospitalet de l'Infant i Cambrils - que no disposaven fins aquest dilluns de cap servei d'alta velocitat d'ample variable amb Barcelona-, han pujat 15 clients. A més d'aquest tren del matí sentit Barcelona, només n'hi ha un altre de tornada, a quarts de set de la tarda, cap a Tortosa. Per anar a la capital ebrenca només es pot fer amb Regionals, o agafar els Talgo fins a l'Aldea. Tant per als ebrencs com per a molts tarragonins, com el Joan, no hi ha alternatives. "Podria agafar el que ve després però si este ha arribat tard, no sé si l'altre arribarà més tard, que ve de Saragossa. També he tingut problemes amb aquest tren perquè abans era un AVE i ara l'han canviat", ha explicat.La plataforma Trens Dignes anunciarà aquest dimarts una mobilització de protesta pel servei que ha suposat per al territori la nova variant de Vandellòs. La protesta es va posposar el 19 de gener pel temporal.També els quatre consells comarcals de les Terres de l'Ebre donen suport a la protesta i han impulsat mocions a tots els ajuntaments per denunciar "els greuges dels nous serveis ferroviaris". Reclamen que es recuperin les parades de l'Euromed a l'estació de l'Aldea més freqüències de l'Avant, inversions a la xarxa i les estacions de l'R-15, la línia ferroviària del nord del territori, així com trens semidirectes amb el Camp de Tarragona en aquesta línia.

