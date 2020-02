SORTEIG Et convidem a «La hija de un ladrón», la gran triomfadora dels Premis Gaudí

S'està carregant…

Fitxa tècnica



Direcció: Belén Funes

Guió: Belén Funes i Marçal Cebrian (GAC)

Música: Bernat Aragonès (AMMAC)

Estrena: novembre de 2019

Durada: 90 minuts

Gènere: drama

Versió: original en català i castellà

Intèrprets: Greta Fernández, Eduard Fernández, Adela Silvestre i Àlex Monner

On veure La hija de un ladrón en el marc del Cicle Gaudí?



Badalona: Teatre Principal (dijous 20 de febrer, 20.30)

Berga: Teatre Patronal-Casal Parroquial (dijous 27 de febrer, 20.30)

Bigues i Riells: Teatre Auditori Polivalent (divendres 21 de febrer, 20.30)

Calaf: Teatre Casal de Calaf (dimecres 5 de febrer, 18.00)

Calella: Sala Mozart (dijous 27 de febrer, 21.00)

Cardedeu: Cinema Esbarjo (dijous 20 de febrer, 21.00)

Cardona: Teatre Els Catòlics (dijous 27 de febrer, 20.30)

Castellar del Vallès: Auditori Municipal Miquel Pont (divendres 14 de febrer, 19.00)

Centelles: Centre Parroquial (divendres 28 de febrer, 20.30)

Esparreguera: Patronat Parroquial (divendres 21 de febrer, 20.30)

Gelida: Sala d'actes del Centre Cultural (diumenge 16 de febrer, 18.00)

Granollers: Cinema Edison (dimarts 18 de febrer, 20.00)

Igualada: Ateneu Cinema (dijous 20 de febrer, 20.00)

Manlleu: Cinema Casal de Gràcia (diumenge 23 de febrer, 19.00)

Martorell: Casa de Cultura de la Vila (divendres 28 de febrer, 20.00)

Navarcles: Sala d'actes del Teatre Auditori (divendres 28 de febrer, 21.00)

Òrrius: Sala Teatre (dissabte 22 de febrer, 18.30)

Rubí: Teatre Municipal la Sala (divendres 21 de febrer, 21.00)

Sallent: Espai Cultural Fàbrica Vella (dijous 27 de febrer, 20.30)

Sant Adrià de Besòs: Ateneu Adrianenc (divendres 21 de febrer, 20.30)

Sant Cugat del Vallès: Cinemes Sant Cugat (dimarts 25 de febrer, 19.30)

Sant Joan Despí: Teatre Mercè Rodoreda (dijous 20 de febrer, 20.00)

Sant Just Desvern: Sala del Cinquantenari de l'Ateneu (dimecres 19 de febrer, 20.00)

Sant Llorenç d'Hortons: la Sala (diumenge 1 de març, 19.00)

Sant Sadurní d'Anoia: Casal Entitats 1 d'Octubre (diumenge 16 de febrer, 18.30)

Sant Vicenç dels Horts: Cinema la Vallet (dijous 27 de febrer, 20.00)

Tavertet: sala polivalent de l'Ajuntament (dijous 20 de febrer, 20.00)

Torelló: Cinema el Casal (dijous 27 de febrer, 21.00)

Vacarisses: Casal de Cultura (diumenge 16 de febrer, 19.00)

Vilanova i la Geltrú: Teatre Principal (dijous 27 de febrer, 20.30)



Cassà de la Selva: Sala Centre Recreatiu (diumenge 23 de febrer, 18.00)

Figueres: Cinema les Vegues (dijous 27 de febrer, 20.00)

La Bisbal d'Empordà: Teatre Mundial (dissabte 22 de febrer, 20.00)

Llagostera: Teatre Casino Llagosterenc (diumenge 16 de febrer, 18.00)

Palamós: Cinema Arinco (dijous 27 de febrer, 20.30)

Ribes de Freser: Cinema Catalunya (dissabte 15 de febrer, 19.00)

Sant Feliu de Guíxols: Casino Guixolenc (divendres 14 de febrer, 21.00)

Santa Coloma de Farners: Auditori Municipal (dissabte 22 de febrer, 19.00)



Balaguer: Sala d'Actes de l'Ajuntament (divendres 28 de febrer, 21.30)

Cervera: Sala Francesc Buireu del Casal Cívic (divendres 21 de febrer, 20.30)

El Vilosell: Sala del Centre (dissabte 22 de febrer, 19.00)

Guissona: Sala de plens de l'Ajuntament (divendres 28 de febrer, 20.30)

Linyola: Sala Pau Casals (diumenge 16 de febrer, 18.00)

Mollerussa: Sala d'actes del Centre Cultural (divendres 21 de febrer, 21.30)

Sort: Cinema-teatre Els Til·lers (diumenge 16 de febrer, 18.30)



Alcover: Convent de les Arts (dissabte 22 de febrer, 19.00)

Flix: Cinema de la Unió Social (divendres 14 de febrer, 22.00)

L'Hospitalet de l'Infant: Centre Cultural Infant Pere (dijous 20 de febrer, 19.00)

La Bisbal del Penedès: Centre Municipal de Cultura-Auditori Sala Salbà (dissabte 29 de febrer, 18.00)

Montblanc: Cinema Casal Montblanquí (dissabte 29 de febrer, 19.45)

Sant Carles de la Ràpita: Auditori Sixto Mir (dijous 20 de febrer, 21.00)

Tortosa: Teatre Auditori Felip Pedrell (dijous 20 de febrer, 20.00)

Vilallonga del Camp: Sala de cinema del Centre Recreatiu (dissabte 29 de febrer, 21.30

Greta Fernández protagonitza el fim de febrer del Cicle Gaudí. Foto: Cicle Gaudí

La hija de un ladrón va ser una de les triomfadores dels Premis Gaudí: 13 nominacions i tres guardons per a l'opera prima de Belén Funes. La pel·lícula on coincideixen per primera vegada Greta Fernández i Eduard Fernández (filla i pare a la ficció i a la vida real) ara es pot tornar a veure en una seixantena de cinemes d'arreu del país, a preu reduït, en el marc del Cicle Gaudí . Les projeccions – consulta aquí tots els horaris - es faran entre el 5 de febrer i l'1 de març., en col·laboració amb l' Acadèmia del Cinema Català , sorteja cinc entrades dobles per a qualsevol de les projeccions de La hija de un ladrón –el guanyador podrà escollir la localitat-.La Sara ha estat sola tota la vida. Té 22 anys i un nadó, i el seu desig és formar una família normal al costat del seu germà petit i el pare del seu fill. El seu pare, el Manuel, després d’anys d’absència, surt de la presó i decideix reaparèixer a les seves vides.La Sara sap que ell és el principal obstacle en els seus plans i pren una decisió difícil: allunyar-lo d’ella i del seu germà.- Els guanyadors obtindran una de les cinc entrades dobles per a la projecció de La hija de un ladrón que es projecten en el marc del Cicle Gaudí - El termini per participar al sorteig es tancarà el diumenge 9 de febrer a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor