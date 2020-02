Entra en servei la primera estació en viaducte del metro de Barcelona

Inauguració de l'estació Zona Franca de la L10 sud Foto: Departament de Territori





L’10 Sud, com el sistema L9/L10, és una línia amb vocació metropolitana i vertebradora, que dota de servei de metro zones que fins ara no en tenien i que facilita la interconnectivitat. En aquest sentit, l’L10 Sud compta amb un tram comú amb l’L9 Sud (format per les estacions Can Tries/Gornal, Torrassa i Collblanc) i també connecta amb l’L1 i l’L5 de metro, i l’L8 i la línia Llobregat-Anoia d’FGC.



La línia actualment en servei, entre Collblanc i Zona Franca, té 6 quilòmetres de longitud. Connecta el tronc en servei de l’L9 Sud amb els àmbits de Provençana i la Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat, i els barris de la Marina i la Zona Franca, a Barcelona.

El Govern de la Generalitat ha posat en servei una nova estació de metro, l’estació de l’L10 Sud de Zona Franca, a Barcelona. La nova infraestructura, que es va inaugurar dissabte passat , ha comportat una inversió total de 40 milions d’euros i servirà per ampliar la cobertura en transport públic d’un important sector d’activitat econòmica com és la Zona Franca.La de la Zona Franca és la vuitena parada de l’L10 Sud, després que el novembre passat va entrar en funcionament la de Ciutat de la Justícia. És la número 159 de la xarxa de metro i la primera en viaducte. Es preveu que registri uns 3.600 viatgers al dia, que se sumaran als 18.000 que té l’L10 Sud actualment.La posada en servei de la nova estació permetrà estalviar l’emissió de 265 tones de CO2 l’any. D’altra banda, pròximament s’hi instal·laran plaques solars. És una actuació, per tant, que permet potenciar el transport públic i contribueix a un sistema de mobilitat més sostenible i eficient, en un context d’emergència climàtica.L’obra de l’L10 Sud compta amb el suport dels Fons europeus de desenvolupament regional.Aquesta estació és la primera d’un conjunt de quatre estacions en què el traçat de l’L10 Sud discorre en superfície i s’eleva en viaducte al llarg del carrer de la Lletra A de la Zona Franca en una recta de pràcticament tres quilòmetres. En tractar-se d’una estació elevada, té una configuració completament diferent a les estacions de la resta de la línia, que són soterrades. De fet, serà la primera estació en viaducte de la xarxa de metro.En concret, l’estació consta de 3 nivells diferenciats: la planta baixa correspon al vestíbul, la planta primera es destina a l’andana, que està tancada lateralment, i a la planta altell s’hi ubiquen les sales tècniques. La instal·lació disposa de dos accessos a peu pla des de la mitjana del carrer A, i la connexió amb l’andana, que és central i té 9,6 metres d’amplada i 120 metres de llargada, es realitza mitjançant dos accessos d’escales, un dels quals també compta amb escala mecànica, a més d’un ascensor.Els trens que circulen per aquesta línia, igual que a l’L9, són sense conductor, d’estructura lleugera i tecnologia avançada, adaptats a persones amb mobilitat reduïda, igual que les estacions, i disposen de sistemes d’informació activa i visual per al passatge. Les andanes estan protegides amb portes de vidre.La freqüència de pas de l’L10 Sud és d’un tren cada set minuts en hora punta i, en el tram comú amb l’L9 Sud, la freqüència és de dos trens cada set minuts en hora punta.

