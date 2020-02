Budó defensa que Puigdemont sigui el candidat de JxCat a les eleccions

Gemma Nierga entrevista Meritxell Budó, Consellera de la Presidència i portaveu del govern de la Generalitat. https://t.co/5oCcMZTw73 — radio4_rne (@radio4_rne) February 3, 2020

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha afirmat que li agradaria que l'expresident i eurodiputat Carles Puigdemont encapçalés la llista de Junts per Catalunya a les pròximes eleccions catalanes, anunciades però sense data. En una entrevista a Ràdio 4, la també portaveu del Govern ha dit que és una "opinió personal" i que serviria per "reparar" els seus drets polítics, tenint en compte que el 30 de gener del 2018 "no es va permetre la seva investidura".Budó confia que hi tornarà a haver una majoria independentista al Parlament. I ha afegit que serà president de la Generalitat la persona que encapçali la força independentista més votada.D'altra banda, Budó ha defensat que no hi ha un trencament del Govern, que va fer saltar tot pels aires en menys d'una setmana , sinó un distanciament entre els socis. "Amb ERC ens hem de continuar entenent. La gent del país no entendria una altra cosa que seguir treballant plegats per aconseguir la independència", ha afegit descartant "absolutament" un pacte entre JxCat i el PSC. I és que, per a Budó, s'ha de diferenciar l'autonomia local i els pactes que es van produir després de les eleccions municipals dels acords per formar el Govern de Catalunya.Segons Budó, no és que JxCat no s'entengui amb ERC sinó que tenen estratègies diferents sobre com encarar els "moments de dificultat". "No hi ha un trencament sinó un distanciament. Les eleccions permetran que l'independentisme es torni a comptar i que torni a generar aquest govern de coalició independentista que permeti continuar avançant", ha afegit.

