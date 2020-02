El tribunal del crim de la Guàrdia Urbana accepta la trucada entre els acusats com a prova d'última hora

Quasi tres anys després dels fets, el crim de la Guàrdia Urbana ha arribat a judici. La primera sessió s'ha dedicat a les qüestions prèvies i a la incorporació de proves d'última hora, però la imatge més buscada per les desenes de persones que han assistit com a públic a la sala de l'Audiència Nacional, així com pels mitjans acreditats, era la dels dos acusats, Rosa Peral i Albert López, que s'han assegut junts davant dels seus respectius advocats. Tots dos són els sospitosos de l'assassinat de Pedro Rodríguez l'any 2017, i es troben en presó preventiva des de fa més de dos anys i mig. Tots tres eren agents de la Guàrdia Urbana.Pocs minuts després de les deu del matí els dos acusats han entrat a la sala amb posat seriós. Peral, l'eix de tota la causa, ha comparegut davant de les parts amb una ampolla d'aigua i la mirada perduda. Ha intercanviat alguns missatges escrits en un bloc de notes amb la seva advocada, Olga Arderiu. López ha intercanviat algun comentari amb els agents policials de la sala. Cap dels dos ha fet cap gest d'assentiment o negació mentre la secretària judicial ha llegit l'escrit d'acusació de la Fiscalia, que els demana penes de 25 i 24 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. Ha estat durant el relat de la defensa que Peral no ha pogut aguantar les llàgrimes.El tribunal ha acceptat incorporar a la causa la trucada entre els dos acusats el dia de la mort de Pedro Rodríguez que va aparèixer la setmana passada i que reforça la idea que el crim va ser premeditat. D'altra banda, el tribunal ha rebutjat incorporar el mòbil que es va trobar a la cel·la de Rosa Peral a Wad-Ras. "No en coneixem ni el contingut ni la titularitat", ha dit el president del tribunal, que ha rebutjat fer investigacions prospectives. Sobre aquesta possible prova, la defensa de Peral ha apuntat que el mòbil era de la companya de cel·la de Peral.La defensa de Peral també ha demanat incorporar a la causa un seguit de fotografies on Rosa Peral apareix traient la llengua. Arderiu ha explicat que d'aquesta manera es vol demostrar que aquest gest és "habitual" en l'acusada, que ho fa sovint quan es fa una foto, també quan està "nerviosa". L'advocada ha demanat incorporar-ho perquè a la causa hi ha una fotografia de pocs dies després del crim que s'ha utilitzat per remarcar "la fredor" de Peral, que després de la mort de la seva parella es feia fotografies amb la llengua fora. La resta de parts s'hi han oposat argumentant vulneracions de dret de defensa i el tribunal també ha rebutjat incorporar-ho. Arderiu ha formulat protesta.La defensa d'Albert López ha demanat incorporar a la causa les resolucions judicials sobre la mort d'un manter a Montjuïc l'any 2014 i també diverses trucades de Peral el dia 1 de maig, dia abans del crim. La Fiscalia s'hi ha oposat i el tribunal tampoc ha admès incorporar el cas de la mort del manter. "No es jutja l'historial dels acusats", ha remarcat el president del tribunal, que ha insistit en què cal evitar "confusions" en el jurat popular, que haurà de dirimir si són culpables o innocents. El cas de la mort del manter, ha dit el tribunal, no ha implicat cap condemna per a cap dels dos acusats. De la mateixa manera, s'ha oposat a la incorporació de les trucades de l'1 de maig.La Fiscalia sosté que Rosa Peral i Albert López van assassinat Pedro Rodríguez de manera premeditada perquè obstaculitzava la relació que volien reprendre. La defensa de Peral, tal com es desprèn del seu escrit, sosté que López va assassinat Rodríguez per l'enveja obsessiva que tenia de la relació que mantenia amb Peral, i assegura que López amenaçava de matar-la a ella i a les seves filles si deia alguna cosa. La defensa ha ressaltat el caràcter violent d'Albert López i les constants amenaces que feia a Peral perquè no denunciés els fets. Per tot plegat, la defensa de Peral admet que la dona podria haver comès un delicte d'encobriment del crim que havia comès López, atenuat per la "por insuperable" que sentia la dona, i que va impedir que pogués actuar d'una altra forma.La defensa d'Albert López, per la seva banda, diu just el contrari. Sosté que Peral l'assetjava per reprendre la relació i que el dia del crim el va trucar després de matar Rodríguez. La defensa diu que Rodríguez volia deixar la relació amb Peral i l'havia agredit davant de les filles, i després Peral el va matar. Després de confessar-li el crim, López, en estat de xoc, va insistir a Peral que havia de confessar el crim. Segons aquest relat, Albert López no va participar de la decisió de cremar el vehicle amb el cadàver de la víctima dins, però justifica la seva conducta per la voluntat d'ajudar una amiga.Amb molta vehemència i apel·lant directament al jurat popular, el fiscal ha detallat els arguments del ministeri fiscal per acusar Rosa Peral i Albert López d'assassinat amb traïdoria. "El mal gratuït existeix", ha insistit, i ha demanat als membres del tribunal entendre "la psicologia" dels acusats per comprendre els fets. "La vida privada no m'interessa, però si aquesta vida privada explica un assassinat, sí que m'interessa. Aleshores hi he d'entrar per entendre la psicologia d'un assassinat. No som aquí per jutjar ningú moralment", ha detallat el fiscal. És per això que cal entendre el "triangle amorós entre Rosa, Albert i Pedro, amb l'annex de la relació amb Rubén".Per entendre els arguments, la fiscalia ha dividit els seus arguments en tres parts: arguments anteriors, arguments coetanis i arguments posteriors, fent referència als relats canviants que van fer els acusats durant el mes de maig de 2017. Admetent que no existeix un testimoni que hagi vist què va passar, el fiscal ha detallat els testimonis que compareixeran a petició seva al judici, entre els quals hi haurà familiars i amics dels acusats, però també els agents policials i investigadors que van analitzar el cas. "Al final del judici, quan expliqui per què em crec o no un testimoni, els hauré d'explicar el perquè", ha recalcat. "Tindran totes les eines per acostar-se a la veritat", ha afegit.El fiscal ha demanat al tribunal popular no tenir cap prejudici contra els acusats. "Són innocents fins que es demostri el contrari", ha insistit, i els ha demanat responsabilitat per prendre una decisió sense tenir en compte ni què diguin els mitjans ni la gent de fora, i que facin "deduccions lògiques" per prendre una decisió sobre la causa. "No sé què va passar, però els diré prou coses per presentar un escrit definitiu que sigui ferm i amb rigor. Em dec a la veritat", ha dit el representant del ministeri públic al jurat popular.Rosa Peral i Albert López seran jutjats per un jurat popular que es va constituir divendres. Està format per nou persones: cinc dones i quatre homes, amb una mitjana d'edat de 47 anys. Ells seran els encarregats del veredicte, és a dir, de decidir si són culpables o innocents dels delictes que se'ls imputen. Més enllà dels testimonis que declararan durant les tres primeres setmanes de judici, el jurat també farà una inspecció ocular de l'escenari dels fets. No és un procediment habitual però permetrà als membres del jurat fer-se una idea de la complexitat dels fets. D'aquesta manera, el dilluns 24 de febrer, les nou persones del jurat popular es desplaçaran fins al Garraf. Després de la visita del jurat als llocs dels fets, a partir del dimarts 25 de febrer, es dedicaran les dues últimes setmanes a les proves pericials abans que parlin Peral i López i el judici quedi vist per a sentència.

