L'epidèmia mundial del coronavirus, fora de control: ja són 361 morts

Les autoritats xineses han informat aquest dilluns que les víctimes mortals del coronavirus han augmentat fins a les 361. En les darreres 24 hores s'han registrat 57 morts a causa del brot, que s'ha convertit en emergència internacional. Segons detalla la Comissió Nacional de la Salut, els casos de persones infectades ha augmentat fins a superar ja els 17.000.El coronavirus es va detectar per primera vegada a la ciutat xinesa de Wuhan, a la província de Hubei, epicentre de l'epidèmia, on s'han registrat la majoria de víctimes mortals. La resta de morts han tingut lloc, fins ara, en altres parts de la Xina. Excepte una, a les Filipines, aquesta passada setmana.Les autoritats xineses reforcen les mesures per intentar frenar un bot que ha escandalitzat mig món. De fet, des que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar l'emergència sanitària internacional, han estat diversos els països, com Nova Zelanda, Austràlia o Iran, que han prohibit travessar les seves fronteres a persones procedents de la Xina Occidental.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor