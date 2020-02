Estudien la relació entre malalties greus i la indústria química a Tarragona

Josep Lluís Domingo, catedràtic de Toxicologia i director de TecnATox, responsable de l'estudi. Foto: ACN

Un equip d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili estudiarà la relació entre algunes malalties i la indústria química tarragonina. Ja fa més de 30 anys que es vol dur a terme, però mai ha prosperat per la manca de suport d'administracions públiques i privades. El catedràtic de toxicologia Josep Lluís Domingo no vol seguir de braços plegats i impulsa aquesta controvertida investigació amb recursos propis, és a dir, aprofitant l'equip humà de la universitat.El greu accident a Iqoxe ha estat el detonant per desencallar un projecte que té per objectiu confirmar o desmentir si la química pot perjudicar la salut, com a hipòtesi de partida, i posar llum sobre aquesta percepció que plana sobre la població tarragonina. Es prendran grans mostres de població, fruit d'acords amb centres d'atenció primària i hospitals, i es compararan amb habitants de les Terres de l'Ebre.Josep Lluís Domingo, catedràtic de Toxicologia i Salut Medioambiental a la Facultat de Medicina de Reus de la URV i director de TecnATox, Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica, es troba entre els investigadors més citats del món. Creu que l'estudi no s'allargarà i s'obtindran resultats en menys de dos anys. Diu que no seran molt concloents, però que l'estudi servirà perquè les administracions no girin el cap cap a una altra banda i afrontin una qüestió difícil, per a alguns, fins i tot tabú.L'estudi, encara a les beceroles, vol posar en context dades mèdiques ja existents dins del sistema sanitari públic, i agrupar-les per malalties i llocs de residència -mantenint l'anonimat del pacient. De fet, la investigació no busca treballar en individus concrets, sinó en grans mostres de població. Domingo confia que el Departament de Salut no hi posi impediments i es pugui disposar d'informació de tota la població que es visita als centres d'atenció primària i/o als centres hospitalaris del Tarragonès.Es tracta d'un estudi de tipus ecològic, basat en la correlació, que pretén contraposar l'estat de salut de la població tarragonina amb l'ebrenca, una informació també supeditada a l'autorització per part de Salut. Segons el professor de la URV, les Terres de l'Ebre són la població control ideal -són veïns de demarcació, però no conviuen amb la indústria química. També es tindran en compte unes 800 mostres de sang que es conserven d'un anterior estudi fet per la Facultat de Medicina i no es descarta citar voluntaris -per a mostres d'orina.La investigació no se centrarà només en el càncer, possiblement la malaltia que sovint s'associa més amb la química, sinó que abraçarà tot el ventall de patologies greus que tinguin major incidència a la zona -malalties respiratòries, cardiovasculars, inflamatòries, migranyes, al·lèrgies, problemes de pell, infertilitat, avortaments espontanis, naixement de prematurs... "La mala qualitat del semen va arribar fins i tot a mans de Fiscalia, però finalment va quedar aparcat", apunta el professor.Dividit en mòduls -o fases-, l'estudi també vol abordar els efectes neuroconductuals en nens de fins a 3 o 4 anys d'edat, en relació a la seva capacitat d'aprenentatge, memòria, etc. Es tractarà de fer uns senzills tests internacionals per comprovar si viure en aquesta zona afecta sobre la població infantil. La investigació prendrà de referència estudis asiàtics que tracten la incidència de la petroquímica en la salut. "Obren un camí, si bé la població i la indústria són diferents", afirma Domingo.Va ser arran l'atemptat d'ETA de l'any 1987 que Domingo va voler investigar els impactes adversos de la indústria en la població que viu a les rodalies. Amb l'explosió a Iqoxe, la perillositat de la química ha quedat altre cop al descobert. "Ara és el moment, no podem esperar més", diu el professor. El més ideal hauria estat fer un estudi epidemiològic, però era llarg i costós. El catedràtic confia que la investigació acabi desencadenant aquest esperat estudi, per iniciativa de les pròpies autoritats.

