Les fàbriques de Nissan a Catalunya, amenaçades pel Brexit

El Brexit amenaça el futur de la planta de Nissan a Barcelona. Segons informa el Financial Times, el fabricant japonès tancaria la seva planta de producció al país en cas que es produís un Brexit dur. Si el Regne Unit i la Unió Europea no aconseguissin arribar a un acord pel que fa al pagament d'aranzels al sector automobilístic, Nissan centraria els seus esforços al mercat britànic.La seva planta de Sunderland (situada al nord-est d'Anglaterra) és una de les més eficients de l'empresa i, actualment, fabrica diversos dels models que Nissan considera com a estratègics. Segons el Financial Times, l'automobilística confia que el Regne Unit pot convertir-se en un dels seus principals mercats, amb una quota del 20%.Aquesta decisió afectaria directament a les plantes que l'empresa té a la Zona Franca de Barcelona i a Montcada i Reixach. A hores d'ara, les dues instal·lacions agrupen més de 3.000 empleats i generen més de 25.000 llocs de treball indirectes.La preocupació a les plantes de Nissan a Barcelona, doncs, continua creixent. Durant els últims anys, la direcció japonesa ha anunciat diverses retallades de la producció i ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que afectarà 600 persones.

