Lluita frec a frec entre ERC i JxCat per guanyar les eleccions

Lluita frec a frec entre ERC i JxCat de cara a les pròximes eleccions catalanes que se celebraran aquest 2020. Segons una nova enquesta publicada al diari La Razón , ERC guanyaria els comicis i obtindria 32 escons al Parlament de Catalunya, tot i que JxCat els seguiria de prop, amb 31 diputats.El retrocés més gran seria per Ciutadans, que passaria a ser la quarta força més votada a Catalunya. La formació taronja, que es va imposar a les últimes eleccions del 2011 amb 36 diputats, ara n'obtindria només 14.PSC i PP, per la seva banda, recuperarien part del terreny perdut durant els últims anys. Segons l'enquesta, els socialistes guanyarien set escons (passarien de 17 a 24) i passarien a ser la tercera força de l'hemicicle. El PP en guanyaria vuit (passaria de quatre a dotze) i superaria els comuns.La formació morada obtindria dos representants més que el 2017 i es quedaria amb deu, mentre que Vox entraria per primera vegada al Parlament de Catalunya amb quatre representants.La CUP, amb un 5,9% dels vots, aconseguiria vuit cadires. D'aquesta forma, i segons les dades que ofereix l'enquesta, les formacions independentistes sumarien un total de 71 diputats, tres més dels que es necessiten per obtenir la majoria absoluta.El sondeig es va realitzar entre el 27 i el 31 de gener a mil entrevistats de 58 municipis de Catalunya. D'aquests, 400 es troben a la província de Barcelona, mentre que els 600 restants es reparteixen a parts iguals a Girona, Lleida i Tarragona.

