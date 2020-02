Troben una plantació de marihuana que amenaçava en deixar sense llum tot un poble

Agents de la Guàrdia Civil han desmantellat una plantació interior de marihuana a Alcoleja, a la Comarca del Comtat, que tenia un consum de llum tan elevat que "suposava un greu perill per a la seguretat" dels veïns i que podria haver deixat tota la població sense subministrament elèctric.Arran de la troballa els efectius de la Guàrdia Civil han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric, segons ha explicat l'institut armat en un comunicat. L'home havia punxat el subministrament elèctric de la població de manera fraudulenta per poder disposar de tota l'energia necessària per fer funcionar el cultiu.L'avís als agents de la policia va venir precisament d'una de les empreses de subministrament elèctric que havia detectat un increment de consum que, al no estar registrat pels seus equips de mesura, pensaven provenia d'una fuita d'energia en el subministrament d'un habitatge familiar.Aquesta informació va ser comprovada i es va verificar l'existència d'un suposat enganxi fraudulent, directament a la xarxa trenada de distribució d'accés a l'habitatge, instal·lada de manera oculta.A més, el nivell de consum d'aquest enganxi il·legal era tan excessiu que fen qualsevol moment s'hauria ocasionat qualsevol tipus de sobrecàrrega del transformador i hauria ocasionat el tall total de subministrament elèctric de la població.En total els agents han intervingut 553 plantes, de mida mitjana i diverses varietats, així com material elèctric, emprat en millorar el desenvolupament del cultiu de la substància estupefaent, com llums de calor, ventiladors, emissors tèrmics, filtres de carboni, bombes d'aigua, extractors d'aire i, fins i tot, una màquina "descogolladora ", facilitant així la fase final de separació i extracció dels cabdells de les plantes.Per ara l'home detingut, de 53 anys ha estat posat a disposició judicial i ha quedat en llibertat provisional amb càrrecs, subjecte a mesures cautelars, a l'espera de judici.

