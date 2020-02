Arrimadas, a favor de pactar amb el PP a Catalunya per «frenar el separatisme»

La portaveu de Cs al Congrés, Inés Arrimadas, ha defensat aquest diumenge "obrir el debat" per fer possible un "acord transversal constitucionalista" amb Cs al capdavant per "frenar el separatisme" a les properes eleccions al Parlament. Arrimadas ha fet aquestes declaracions dos dies després que la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, defensés a Barcelona deixar de banda "egos", i tot allò que "divideix" i fer "cessions" per fer possible que el PP i Cs concorrin junts a les properes eleccions al Parlament. El PP ja havia llançat aquesta proposta abans de nadal, amb el nom de Catalunya SumaEn un acte amb militants a l'Hospitalet de Llobregat, Arrimadas ha dit que cal treballar per aconseguir que el "constitucionalisme" no vagi "dividit" als comicis catalans, que s'aconsegueixin el màxim d'escons i no es perdin vots. La líder taronja ha assegurat que cal fer "ponts i aliances" en situacions "extraordinàries", tot mantenint cada espai polític.Arrimadas ha iniciat la intervenció reclamant que, siguin quan siguin les eleccions catalanes, "ningú es quedi a casa". L'exlider de l'oposició al Parlament ha dit que no es podia imaginar una altra legislatura amb JxCat i ERC al Govern. "Quantes empreses marxaran?", s'ha preguntat, i ha insistit a demanar que no es perdi "cap vot constitucionalista". La dirigent taronja ha precisat que vol aquesta aliança no només a Catalunya, sinó també a Galícia i al País Basc.A la vegada, Arrimadas ha pressionat la gestora de la formació en avisar que no es podia afrontar l'aposta per Catalunya Suma després del congrés pendent. "Hem de tenir un pla de contingència per fer ara", ha apuntat.

