VÍDEO Així «desinfecten» als passatgers d'un avió que aterra a Indonèsia provinent de la Xina

L'epidèmia del coronavirus va néixer a la Xina i ja s'ha extès per bona part del planeta, majoritàriament través de persones que tornen del Gegant Asiàtic. Per això. a la majoria de països, s'ha optat per posar en quarantena tota persona provinent de l'epicentre de l'epidèmia Tanmateix a Indonèsia s'ha optat per una forma molt diferent, tal com mostra aquest vídeo publicat pel periodista turc Ali Özkök a Twitter. A les imatges s'hi veuen passatgers d'un avió provinent de la Xina rebre una ruixada desinfectant per part de personal mèdic ataviat de cap a peus amb un mono groc. Tot, a peu de pista i aparentment, sense més mesures.

