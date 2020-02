Ansu Fati liquida el Llevant en dos minuts mentre segueix batent rècords (2-1)

El Barça de Setién sembla que torna a encaixar les peces. Com a mínim, amb equips modestos. Després de la maneta al Leganés fa tres dies, ara s'ha desfet del Llevant amb comoditat. I amb un gran protagonista: Ansu Fati, que de pas ha batut un nou rècord de precocitat en convertir-se en el més jove a fer un doblet a la Lliga , amb només 17 anys i 94 dies.Passat l'equador del primer temps, el més jove ha pres la responsabilitat. En dos minuts de vertigen, Ansu Fati ha liquidat el matx, amb l'ajut d'un Messi excels en el paper d'assistent. En el 30', l'argentí veu entre línies una passada per a Ansu Fati, que control·la en carrera i bat el porter granota amb una tranquil·litat impròpia de la seva edat: amb una sotana. En el 32, sant tornem'hi. De Messi a Ansu Fati dins de l'àrea, i el joveníssim extrem afusella per posar el 2-0 al marcador.Després que Ansu Fati fes història, el partit també n'ha tingut molta. El Barça ha consolidat el seu domini i ha creat ocasions, especialment per part de la societat Messi-Fati, i amb un Griezmann amb més ganes que encert. I s'ha donat un moment que hauria pogut fer ensorrar-se el Camp Nou: quan Ansu Fati ha intentat una xilena al minut 71, que hauria suposat el seu triplet i un doble rècord estratosfèric.I, per perdonar, el Barça ha hagut de patir. Ja en el temps de descompte, els granota han posat l'ai al cor dels més patidors seguidors culers, amb un gol de Vezo ,marcat pràcticament amb l'engonal, en una jugada més absurda que una altra cosa, després d'una pèrdua de Messi.La trajectòria del Barça amb Setién a la banqueta ha estat fins ara erràtica. Es va estrenar fa exactament 15 dies amb una treballada victòria contra el Granada , recuperant el molt cruyffista 3-4-3. Amb aquest mateix esquema, va fer patir contra l'Eivissa a la Copa, en un partit salvat només al final per Griezmann , i es va estavellar a Mestalla , en el primer matx contra un rival d'entitat. Amb un més clàssic 4-3-3, l'equip va mostra certs signes de millora dijous, en imposar-se a la Copa al Leganés per 5-0 La titubejant marxa del Barça de Setién contrasta amb la del màxim rival, un Reial Madrid que dissabte es va imposar -amb polèmica- a l'Atlètic en el derbi madrileny, i que, després d'un inici de temporada alarmant, que va posar Zidane contra les cordes, ha aconseguit escalar fins al liderat de la Lliga fent de la fermesa defensiva la seva màxima virtut.

