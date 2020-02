Els comuns demanen un nou pacte progressista a Catalunya

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat aquest dissabte un nou pacte progressista a Catalunya de cara a les noves eleccions al Parlament de Catalunya. Mena, ha apel·lat als pactes assolits a l'Estat i ha rebutjat que partits d'esquerres hagin començat a agafar compromisos de no arribar a acords postelectorals, en clara referència a ERC i el PSC."Els vetos creuats entre les forces progressistes són tot el contrari del que ens va portar a un acord progressista i plurinacional a l'Estat, i el que volem ara, després de l'aprovació dels pressupostos i l'anunci de noves eleccions, és que Catalunya no sigui una excepció dels acords progressistes que estan millorant la vida de la ciutadania", ha dit des de Molins de Rei.En aquest sentit, el portaveu dels comuns ha remarcat que Catalunya passa "per un moment molt important i a les portes d'unes eleccions", i ha remarcat que les enquestes mostren "un escenari de fragmentació a la política catalana". "Serà més necessari que mai el diàleg i arribar a acords. També sembla que per desgràcia la ultradreta pot entrar al Parlament, i caldrà fer polítiques progressistes i socials per confrontar el discurs de l'odi i la confrontació", ha conclòs

