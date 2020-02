Centenars de persones demanen l'absolució dels CDR encausats per protestar davant el TSJC

Seguirem al carrer fins l'arxivament de la causa! Solidaritat amb les companyes del 24tsjc. pic.twitter.com/ZomHRLx7oy — 9+aLledoners (@NouLledoners) February 2, 2020

Unes 300 persones s’han manifestat aquest diumenge al migdia al centre de Barcelona per demanar l’absolució dels trets CDR encausats per encadenar-se davant el TSJC el 23 de febrer de 2018. La protesta havia estat convocada pel grup de suport dels encausats i ha transcorregut entre Plaça Urquinaona, on s'havia convocat, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.La marxa, que ha transcorregut amb tranquil·litat i sense incidents, ha comptat amb el suport d’altres plataformes d’encausats, com la dels detinguts del 23S o els 9 de Lledoners. Durant la concentració s’han pogut sentir crits de “Independència”, “absolució” o “la solidaritat, la nostra millor arma”. El judici, en què els acusats s’enfronten a penes d’entre un any i dos anys i mig de presó per delictes de desordres públics, desobediència i resistència greu, comença aquesta setmana. La protesta de fa gairebé dos anys s'emmarcava en les mobilitzacions de rebuig dels CDR a l'aplicació del 155, vigent aleshores, i a les investigacions judicials contra l'1-O.

