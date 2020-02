Un miler de cotxes es concentren a Barcelona contra la Zona de Baixes Emisions

Més de 1.000 vehicles s'han concentrat aquest diumenge al Passeig de Gràcia de Barcelona per protestar contra les restriccions als vehicles més contaminats de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) aprovada per l'Ajuntament i la Generalitat. Els manifestants reclamen que se'ls doni una alternativa per poder adaptar els vehicles, en especial en el cas de les persones que no tinguin un capital suficient per fer el canvi i depengui del cotxe per poder treballar.El president de la Plataforma d'Afectats per les Restriccions Circulatòries (Parc), David Llort, ha reivindicat que "en altres ciutats sí que es donen facilitats "amb sistemes de gas o sistemes de filtració". "Entenem que això és reciclar de veritat i no forçar al fet que la gent es canviï de vehicle", ha criticat Llort.També demanen un un distintiu especial per als cotxes de col·lecció, a l'igual que en altres ciutats europees, ja que circulen "dos o tres vegades a l'any els caps de setmana" i són patrimoni de la ciutat, segons Llort.El president de la plataforma ha explicat que s'han reunit amb tots els partits polítics menys amb el BComú, i ha retret que l'alcaldessa, Ada Colau, que no els hagi rebut "ni tan sols per escoltar" les seves propostesUn portaveu del club de vehicles clàssics a l'Hospitalet de Llobregat, Manuel Elpuente, ha explicat que l'ZBE perjudica els propietaris d'aquest tipus de cotxes, ja que no contempla la seva casuística."Nosaltres no anem a la feina amb els clàssics. Els utilitzam el cap de setmana, però a partir de 2025 tampoc ho podrem fer", ha explicat, i ha afegit que es solidaritzen amb transportistes i amb les persones que no poden anar al seu treball amb els seus vehicles.Ha apostat per restringir la ZBE a centre de Barcelona o subvencionar pàrquings als afores per a aquelles persones que vagin a treballar amb cotxes vells: "Però a la fi el més fàcil és ficar-se amb l'obrer".

