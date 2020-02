Troben el cos d'un home mort amb signes de violència a la Cerdanya

Els Mossos d'Esquadra van rebre aquest dissabte a les 19.45 h un avís per part de la Policia Local de Puigcerdà alertant de la presència del cadàver d'un home amb signes de violència en un domicili de la capital de la Cerdanya.Agents de la Divisió Criminal (DIC) de la Regió Policial de Pirineu s'han fet càrrec de la investigació, sota la tutela del jutjat de Puigcerdà, per esclarir les causes de la mort. L'autòpsia de la víctima s'efectuarà aquest dilluns i el cas serà investigat sota secret d'actuacions.

