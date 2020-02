Un miler de voluntaris netegen les platges de Malgrat de Mar afectades pel Gloria

Uns voluntaris retirant un gran contenidor de plàstic de la platja de Malgrat de Mar el 2 de febrer de 2020. Foto: ACN

Un voluntari aixecant un tronc a la platja de Malgrat de Mar Foto: ACN

Un miler de voluntaris de totes les edats convocats per l'Ajuntament de Malgrat de Mar (Maresme) han participat aquest diumenge de la neteja de les platges del municipi afectades pel temporal Gloria. L'actuació s'ha centrat a les platges de l'Astillero, Malgrat Centre i la Conca fins el Camí de Mas Bages que s'han dividit en una vintena de trams.L'objectiu ha estat retirar les tones de troncs d'arbres, canyes i plàstics de tot tipus acumulades per facilitar la feina de les màquines que habitualment s'encarreguen de la neteja de les platges. El Miquel Àngel, un dels voluntaris, ha recordat que la platja "és vital"· per Malgrat de Mar ja que un 80% de la població viu del turisme i ha celebrat la resposta massiva dels veïns. "La desgràcia ha estat molt gran i tots hem de col·laborar per fer recuperar el més aviat possible la normalitat", ha afegit el Manuel Sánchez, un altre dels voluntaris.Malgrat de Mar, per la seva proximitat a la desembocadura de La Tordera, ha estat un dels municipis més afectats de l'Alt Maresme pel temporal Gloria. Més enllà de les importants destrosses als camps de conreu del municipi, les seves platges s'han vist molt afectades per les tones de material que el riu hi ha dipositat.El miler de voluntaris que han respost a la crida de l'Ajuntament i de diverses entitats esportives i culturals del municipi han estat citades a les 10 del matí per començar a retirar tot el material acumulat. Equipats amb guants i calçat resistent, petits i grans s'han coordinat per retirar canyes, troncs i plàstics de tot tipus. Una de les deixalles que més ha costat retirar han estat les desenes de contenidors de plàstics de grans dimensions que el riu va arrossegar des d'una empresa d'Hostalric.Miquel Ángel Ruiz, regidor de JuntsxMalgrat i entrenador de futbol al club l'Olímpic, un dels dos coordinadors emplaçats a la vintena de trams per organitzar la retirada de residus, explica que l'objectiu de la jornada ha estat retirar el màxim de material possible per facilitar la feina de les màquines que hauran e fer la neteja més a fons.La Mireia i la Noah, futbolistes de l'Olímpic de Montgat, expliquen que a través del grup de whatsapp de l'equip es van demanar voluntàries i que al final se n'han pogut apuntar quatre que han dedicat el matí a retirar canyes i petits plàstics "Ens van quedar sorpreses per la força del Gloria i avui hem pogut ajudar", destaquen.Molts dels voluntaris destaquen que Malgrat de Mar és un municipi turístic que viu de la seva platja i que era important que els veïns s'unissin per recuperar el més aviat possible la normalitat. Un d'ells, el Manuel Sánchez, ha destacat que "la desgràcia ha estat gran" però que gràcies a la solidaritat de la gent "es podran superar les dificultats".L'Ajuntament de Malgrat de Mar demanarà a l'Estat que el municipi sigui declarat "zona greument afectada per una emergència de Protecció Civil", el que es coneix com a zona catastròfica, i que s'adoptin mesures urgents per fer front als danys causats pel temporal Gloria. El tràmit s'ha aprovat en un ple extraordinari aquest divendres i també s'ha inclòs una petició a la Generalitat perquè s'elabori un Pla de Recuperació a la Normalitat al territori. En aquest sentit, el consistori també s'adreça a la Diputació de Barcelona per aconseguir ajuts extraordinaris i a l'empresa pública ADIF perquè prioritzi la reconstrucció del pont de l'R1 esfondrat i el restabliment del servei ferroviari entre Blanes i Malgrat de Mar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor