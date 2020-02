Detingut a Tarragona per estafar 5.800 euros manipulant trucades a línies per adults

Estat en què els Mossos es van trobar l'armari metàl·lic que manipulava el sospitós. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos van detenir aquesta setmana a Tarragona un home a com a presumpte autor d’un delicte d’estafa per haver manipulat punts de telefonia amb la intenció d’ establir connexions automàtiques amb el prefix 803, exclusiu per a adults. D’aquesta manera, l’acusat hauria provocat unes pèrdues d’uns 5.800 euros, segons informa el cos en un comunicat.La investigació va iniciar-se després d’una denuncia presentada per una operadora de telefonia el 24 de gener. Segons l’empresa, diàriament, entre les 10 i les 13 h, les seves línies eren manipulades. Entre el 28 de novembre de 2019 i el 19 de gener de 2020, l’empresa va registrar 226 trucades a dos números de pagament amb prefix 803.Aquest dimecres, efectius de la Policia catalana van sorprendre un individu que, fent-se passar per tècnic –vestia amb l’uniforme corresponent-, manipulava un armari metàl·lic cablejat al polígon industrial Riu Clar de Tarragona. El presumpte infractor va ser detingut per les contradiccions en les explicacions i per no tenir el permís d’operari autoritzat.Al sospitós se li van intervenir cinc telèfons mòbils, dos dels quals es trobaven connectats a les línies de dos abonats de la operadora denunciant. Finalment, aquest divendres el jutjat instructor del cas va decretar la seva posada en llibertat amb càrrecs.

