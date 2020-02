Un nen de vuit anys, possible cas de coronavirus a Catalunya

Un nen de vuit anys podria ser el primer cas de coronavirus a Catalunya. Segons ha anunciat l'Agència de Salut Pública de Catalunya la criatura, procedent de Wuhan, presenta els símptomes de la malaltia. Tot i que al principi ha estat atès a l'hospital de referència per a les malalties d'alt risc, el Clínic de Barcelona, després se l'ha derivat a Sant Joan de Déu, on ara s'està a l'espera dels resultats.Destaca que l'infant compleix els dos criteris per tenir sospita que pugui estar infectat amb el virus, aquests són els clínics i epidemiològics. És a dir, que per una banda presenta els símptomes propis de la malaltia i per l'altra prové del focus on ha sorgit el brot (Xina). Però així i tot, el cas està per confirmar.Actualment l'únic cas confirmat a l'Estat és el del turista alemany ingressat a l'hospital de la Gomera, el qual tal com va anunciar el govern espanyol durant la roda de premsa de dissabte, presenta símptomes "lleus" i sembla que està en bon estat. Respecte al protocol català davant de l'emergència sanitària, divendres la consellera de Salut, Alba Vergès, va fer una crida a la calma i va afirmar que no hi havia cap cas sospitós al territori. El coronavirus es transmet per via respiratòria i el període d’incubació de la malaltia és d’entre dos i 14 dies. Un dels problemes afegits al voltant d’aquest patogen és que el seu contagi es pot produir fins i tot abans que es comencin a manifestar els primers símptomes, cosa que en dificulta la detecció.Els símptomes més comuns inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d’aire, tal com ha indicat el departament de Salut de la Generalitat. En els casos més severs, els afectats poden tenir greus dificultats per respirar, patir pneumònies, insuficiència renal i, fins i tot, la mort.

