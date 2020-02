La Xina aïlla la ciutat de Wenzhou, a 700 quilòmetres de l'epicentre del coronavirus

A causa dels efectes del coronavirus, el govern xinès ha ordenat aquest diumenge el tancament de les carreteres i la restricció de moviment a la ciutat de Wenzhou, situada a centenars de quilòmetres de la provincia de Hubei, on es troba Wuhan, la ciutat on es va originar l’epidèmia. D'aquesta manera, es converteix en la primera ciutat xinesa aillada fora de la província on es va originar el brot.A partir d’avui, els nou milions d’habitants de la ciutat han rebut per carta la recomanació de quedar-se reclosos als seus habitatges, excepte en situacions d’emergència. Un membre de cada familia podrá sortir de la ciutat un cop cada dos dies en cas de necessitat.En la mateixa informació, s’ha donat a conèixer que el Govern xinès enviarà 1.400 militars a Wuhan, on es va originar el coronavirus, amb la intenció de reforçar les tasques dels metges en el tractament dels afectats. Segons informa l’agència oficial de notícies de la Xina, Xinhua, els efectius serviran a l’hospital Huoshenshan, construït en temps rècord per atendre específicament a un miler de pacients de l’epidèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor