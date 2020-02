Detingut un home per agredir-ne un altre a ganivetades a Girona a plena llum del dia

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys per haver-ne agredit un altre amb un ganivet a plena llum del dia al centre de Girona. Els fets van passar aquest dissabte 1 de febrer a tres quarts d'onze del matí al carrer Baldiri Reixac, quan l'agressor va treure un ganivet i va abraonar-se sobre la víctima d'uns 70 anys que caminava per la zona.El sospitós li va fer diversos talls a més de propinar-li puntades de peu que van deixar l'home sagnant i malferit a terra. Va ser aleshores quan alguns testimonis van retenir l'agressor quan intentava escapar del lloc dels fets, mentre que la resta van ajudar la víctima que estava estirada. Al cap de pocs instants van arribar diverses patrulles dels Mossos que es van emportar el detingut.Del lloc dels fets, els Mossos van recuperar el ganivet amb el què l'arrestat havia atacat l'altre home a qui els Serveis d'Emergències Mèdiques (SEM) van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on es va recuperar de les ferides i va rebre l'alta mèdica dissabte mateix. El detingut, que té diversos antecedents, haurà de respondre davant del Jutge de Guàrdia de Girona en les properes hores per un presumpte delicte de lesions.

