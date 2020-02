Turull assegura que hauria mantingut l'escó a Torra: «No hauria tardat ni 30 segons a pensar-ho»

“Si per mantenir la dignitat institucional del Parlament, el risc és la meva inhabilitació no hagués trigat ni 30 segons a pensar-m’ho: la dignitat de la institució està per davant de la meva trajectòria política” @jorditurull #FAQSmindthegapTV3 ▶️ https://t.co/BnMI07UqF3 pic.twitter.com/f8xc66ACgF — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) February 1, 2020

L'exconseller de la Presidència Jordi Turull ha assegurat que ell hauria mantingut l'escó de diputat al president de la Generalitat Quim Torra, tot i que també ha reconegut que la decisió de l'actual president del Parlament, Roger Torrent, "no era gens senzilla". "Si el risc per mantenir la dignitat institucional del Parlament és la meva inhabilitació no hauria tardat ni 30 segons a pensar-ho, passa per davant a la meva trajectòria política", ha afirmat dissabte a la nit en un entrevista gravada a la presó de Lledoners pel programa FAQs.

Respecte la decisió de Torrent, tot i haver reconegut que no era quelcom fàcil de fer, ha assegurat que només s'haurien anul·lat els acords parlamentaris si haguessin anat d'un vot, com ha recordat que no era el cas. Turull, però, ha insistit que no vol entrar en retrets sinó que cal mirar endavant i ha reiterat la seva crida a la unitat, que ja va fer en seu parlamentària a la comissió sobre el 155, perquè sinó "el poble passarà per sobre".

"Més confiança i lleialtat"

Per altra banda Turull ha reclamat que el Govern que surti de les futures eleccions catalanes sigui independentista i vagi "més a la una" i amb "més confiança i lleialtat" que l'actual, especialment en referència a les darreres disputes que han desencadenat la convocatòria electoral.Pel que fa a les eleccions, ha considerat que la decisió de Torra va ser "per responsabilitat" perquè per una banda permetia l'aprovada de pressupostos i per altra suposava "un 'reset'" per "no anar a pitjor" i refer la unitat. En aquest sentit, ha demanat no prioritzar "interessos de partit, egos i la biografia de cadascú" perquè, sinó, "no s'anirà enlloc".L'exconseller també ha insistit que l'independentisme ha fet molta autocrítica dels mesos previs i posteriors al referèndum però ha apostat per no "autoflagel·lar-se". "Vam fer coses malament segur, però no ens hi hem de recrear perquè ens aplaudeixin amb les orelles els qui ens volen empresonats i volen que tot se'n vagi pel camí del pedregar", ha advertit.Turull també s'ha referit a la possibilitat de ser indultat i ha insistit que ell no té previst demanar-ho, però que si algú ho fa per ell, acceptaria l'indult. Tot i això, sí que ha posat com a condició no haver-se de penedir de res ni haver de renunciar a les seves conviccions i ha assegurat que ara és "més independentista" que quan va entrar a la presó.

