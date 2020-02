ERC guanyaria les eleccions però JxCat li discutiria la victòria, segons una enquesta

Esquerra Republicana guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya si celebressin avui. Així ho indica la primera enquesta publicada des que el president de la Generalitat, Quim Torra, anunciava que convocaria nous comicis després d'aprovar els pressupostos. Tal com publica ElPeriódico , ERC s'imposaria a JxCat per 33-34 escons a 29-30. La CUP, per la seva banda, doblaria resultats i escalaria fins a les 8 o 9 cadires a la cambra. L'independentisme, doncs, mantindria la majoria absoluta.L'acord entre els actuals socis de Govern tornaria a ser una possibilitat tangible, però també ho seria un pacte dels republicans el PSC -que s'alçaria fins als 22-23 diputats- i els comuns -que creixerien fins als 11 o 12-.Un acord entre ERC, JxCat i la CUP superaria amb escreix la majoria absoluta, que se situa en els 68 diputats, ja que en sumaria 73. El pacte ERC-PSC-comuns, que a hores d'ara sembla inviable, en tindria 69.L'enquesta, elaborada a partir de més de 1.400 entrevistes realitzades entre dilluns i divendres d'aquesta setmana, assenyala una greu caiguda de Ciutadans. El taronges, guanyadors de les últimes eleccions, quedarien desplaçats fins a la quarta plaça, amb 16-17 cadires -actualment en tenen 36-. Vox, per la seva banda, irrompria amb força al Parlament i sumaria entre 6 i 7 diputats. El PP, novament última força, en tindria 5 o 6.

