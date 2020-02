La ciència estipula quants ous pots menjar (i cada quan) sense posar en risc la salut del teu cor

Un equip d'investigadors del Population Health Research Institute (PHRI) de la Universitat McMaster i del Hamilton Health Sciences ha trobat la resposta a la controvèrsia sobre si els ous són bons o dolents per la salut del cor: després d'analitzar les dades de tres grans estudis multinacionals a llarg termini, han establert que un ou al dia no suposa un risc.Aquests resultats s'han publicat a la revista The American Journal of Clinical Nutrition, i expliquen que, ja que la majoria dels participants a l'estudi van consumir un o menys ous per dia, seria segur consumir-los en aquest nivell."La ingesta moderada d'ous, que és aproximadament un ou per dia en la majoria de les persones, no augmenta el risc de malaltia cardiovascular o mortalitat, fins i tot si les persones tenen antecedents de malalties cardiovasculars o diabetis", assegura Mashid Dehghan, primer autor i investigador de PHRI. "A més, no s'ha trobat cap associació entre la ingesta d'ous i el colesterol a la sang, els seus components o altres factors de risc. Els resultats són sòlids i àmpliament aplicables tant a individus sans com a aquells amb malalties vasculars", conclou.El consum d'ous ha estat sempre una font de controvèrsia, i tot i que són una font molt econòmica de nutrients essencials, algunes pautes han recomanat limitar-ne el consum a menys de tres per setmana perquè preocupava que augmentessin el riec de malalties del cor. Alguns estudis anteriors sobre aquesta qüestió, però, van resoltar contradictoris, tal com recorda Salim Yusuf, investigador principal de l'estudi i director de PHRI, que ho atribueix al fet que "la majoria dels estudis van ser relativament petits o moderats, i no van incloure individus d'una gran quantitat de països".Els tres grans estudis internacionals del PHRI que han analitzat els investigadors han comptat amb la participació de 146.011 persones de 21 països diferents, i 31.544 pacients amb malalties cardiovasculars. En total, en els tres estudis hi van participar poblacions de 50 països dels sis continents, i amb diversos nivells d'ingressos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor