Els efectes del Brexit: què passa ara amb el DNI, l'assistència sanitària o el «roaming»?

Després de dos anys i mig de negociacions, el Regne Unit finalment ha consumat el Brexit . Per ara, la repercussió directa és que Londres abandonarà les institucions comunitàries, però seguirà aplicant les normes comunitàries fins al 31 de desembre de 2020, ja que fins aquell dia es durà a terme un període de transició.Això significa que, durant tot el 2020, els ciutadans comunitaris podran viatjar al Regne Unit amb DNI i sense passaport, utilitzar el mòbil amb les característiques usuals del roaming i utilitzar el carnet de conduir dels seus estats membres. A més, tampoc hi haurà barreres comercials per a les empreses exportadores o importadores, la flota europea podrà seguir treballant en aigües britàniques i el Regne Unit seguirà participant en el programa Erasmus+, segons ha assegurat l'ambaixada britànica.Pel que fa a la situació dels britànics, els ciutadans de la Unió Europea del Regne Unit i els britànics en territori comunitari seguiran gaudint dels mateixos drets que fins ara, però s'han de registrar per poder mantenir aquests privilegis en un futur.Durant 2020, les relacions entre el Regne Unit i la Unió Europea es mantindran estables. Ara bé, el que succeeixi en el futur, tant sobre l'Erasmus com sobre el roaming o el comerç o la pesca, depèn, com moltes altres coses, de la relació futura que Brussel·les i Londres negociïn durant els pròxims mesos.En el cas de Regne Unit, els europeus que s'instal·lin al país abans del 31 de desembre de 2020 gaudiran de les mateixes condicions que els que són allí en l'actualitat. El termini per a registrar-se acaba el 30 de juny de 2021. Aquells que portin cinc anys de residència continuada rebran l'estatus d'assentat o de residència permanent; els que portin menys de cinc anys rebran l'estatus de residència semipermanent i podran sol·licitar l'estatus d'assentat quan compleixin els cinc anys.Més de 170.000 espanyols ja s'han registrat, d'entre els 2,45 milions de ciutadans de països de la UE que ja han rebut l'estatus de residència permanent o semipermanent. El Govern britànic anunciarà al llarg d'enguany quins seran els requisits per a aquells espanyols que vulguin anar a viure a Regne Unit a partir de 2021.El DNI es podrà continuar usant per a viatjar entre Espanya i Regne Unit durant tot 2020 i els canvis que hi hagi a partir de 2021 es notificaran amb temps suficient. Els espanyols que estiguin registrats com a residents a Regne Unit podran continuar usant el seu DNI almenys fins a 2025.Quant a l'assistència sanitària, es manté el dret dels ciutadans de la UE a continuar rebent assistència sanitària a Regne Unit en les mateixes condicions que les actuals fins al 31 de desembre de 2020. Els ciutadans comunitaris residents a Regne Unit han de donar-se d'alta en el sistema de salut britànic, el NHS.Els turistes podran continuar utilitzant la seva targeta sanitària europea en els seus desplaçaments a Regne Unit, que continuarà tenint vigor fins al 31 de desembre de 2020, ha explicat per la seva part el Ministeri d'Afers exteriors, UE i Cooperació espanyol.D'altra banda, les taxes per a aquells espanyols que comencin una carrera o estudis universitaris a Regne Unit abans del 31 de desembre de 2020 es mantindran com fins ara durant tota la durada dels seus estudis. No obstant això, també hauran de demanar l'estatus de permanència o semipermanència al país si tenen intenció de continuar estudiant o treballar després del pròxim 31 de desembre.

