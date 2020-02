El PSC assegura que amb els seus vots «no hi haurà un president independentista»

El diputat de PSC al Congrés José Zaragoza ha assegurat que "amb els vots del PSC no hi haurà un president independentista a la Generalitat". El socialista ha explicat que, de cara al futur escenari postelectoral a Catalunya, si el PSC està a l'oposició serà per col·laborar i buscar solucions.Per altra banda, Zaragoza sí que ha defensat la reunió entre el president de Govern, Pedro Sánchez i Quim Torra, però amb matisos. "A mi no m'agrada Torra com a president, però ara mateix està a l'capdavant de la Generalitat i, per tant, el president de el Govern ha de parlar amb el de la Generalitat", ha afirmat en una entrevista a Cope Catalunya aquest dissabte.Sobre la reforma de el Codi Penal per reformular el delicte de sedició, Zaragoza ha sostingut que estan "oberts a l'diàleg", però que encara no han començat els treballs de negociació.El diputat socialista ha acusat la "aliança entre PP i Vox" de l'bloqueig polític, que al seu judici hi ha a Espanya per fer front a reformes institucionals, polítiques i econòmiques.Saragossa ha opinat que en aquesta aliança no se sap qui mana: "Sembla que el líder de l'oposició sigui el senyor Abascal i el senyor Casado seu treballador", ha afirmat, i ha titllat a l'PP d'ostatge de Vox.

