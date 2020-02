VÍDEO Sturgeon: «Catalunya és la prova que si el procés no és legal no porta a la independència»

Fals totalment

La major part de paisos que s'han independitzat ho han fet en contra del pais matriu, saltant-se les seves lleis, molt pocs ho han fet d'acord amb el pais matriu. Per altra banda, aquesta dona sap que per a Anglaterra quedar-se sense Escocia no els causaria cap debacle, i per aixó Anglaterra va permetre un referendum i possiblement permeti un altre, mentres que per a espanya quedar-se sense Catalunya seria la ruina (i l'enriquiment total de Catalunya, cosa que als espanyols encara els hi fa més rabia que la seva propia ruina) i per aixó mai permetrà un referendum i sempre reprimirà l'independentisme. Ho sap, però fa veure que no ho sap. Se les vol donar de "jo faig les coses segons la llei", el que no diu és que a ells els hi permeten i a nosaltres no. Es tan hipócrita com en Salmond.