Aquestes són les pel·lícules de l'estudi Ghibli que ja estan disponibles a Netflix

Les pel·lícules de l'estudi d'animació Ghibli, un dels més prestigiosos dins del món de l'animació, ja estan disponibles a Netflix. Des d'avui els usuaris de la plataforma podran gaudir de clàssics com La Princesa Mononoke, El Castell Ambulant, Porco Rosso o el Meu veí Totoro des del sofà de casa seva.



Un dels títols més destacats és el el Viatge de Chihiro, l'únic fil d'animació que ha aconseguit un Òscar fins ara i que constitueix tot un referent dins del món de l'anime.

¿Las podremos ver en catalán? La mayoría de sus películas ya estan dobladas al catalán. No supondría ninguna inversión, solo tener la mente abierta y apostar por la cultura. No se entendería que pudiendo ofrecer esta opción, no lo hicieran. Gracias @NetflixJP @NetflixES