L'estació Zona Franca de la L10 Sud, la primera en viaducte, ja funciona

Inaugurem l’Estació Zona Franca, la primera que transcorre en un viaducte. Una nova estació a l’L10Sud, que ha suposat una inversió de 40M€ i que és l’estació 159a de la xarxa de metro. @QuimTorraiPla @perearagones @damiacalvet #ZonaFranca#BenvingudaL10#BenvingudaL10Sud pic.twitter.com/UNC03hBMgz — Territori (@territoricat) February 1, 2020

🚇Tot a punt perquè entri en servei la nova estació de #metro Zona Franca! Amb aquest perllongament de l’L10Sud enfortim el transport públic.#ZonaFranca#BenvingudaL10#BenvingudaL10Sud pic.twitter.com/U6Ex1nicTn — Territori (@territoricat) February 1, 2020

El vestíbul de la nova estació de la Zona Franca de l'L10. Foto: ACN

L'estació Zona Franca de la línia 10 Sud del metro ha entrat en funcionament aquest dissabte a les tres de la tarda després de la inauguració d'aquest matí per part del president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'estació està ubicada al carrer A del polígon del mateix nom, un eix principal d'activitat econòmica a l'àrea metropolitana de Barcelona.Aquesta serà la vuitena estació de la línia i la primera de les quatre estacions construïdes en aquest carrer, fins ara utilitzat com a ramal tècnic perquè els trens entrin i surtin de la base de manteniment. Segons preveu l'Ajuntament, s'esperen uns 3.600 viatgers diaris, i suposa un primer pas per connectar el polígon de la Zona Franca amb la ciutat.Des de les tres de la tarda els trens ja s'aturen a la nova estació, que és la primera de la xarxa que se situa en viaducte. La Generalitat hi ha invertit 40 milions d'euros i els 3.600 viatgers diaris se sumaran als 18.000 que ja fan servir la L10 Sud actualment.Aquesta serà la tercera ampliació de la L10 Sud, inaugurada el setembre de 2018 amb cinc estacions, de Foc a Collblanc. Amb la prolongació de la Zona Franca, la línia passarà a tenir 6,1 quilòmetres de longitud.Els accessos a l'estació estan al mateix carrer A, entre els carrers 1 i 2, al districte de Sants-Montjuïc. A la zona d'influència hi ha les seus centrals de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, oficines del Consorci de la Zona Franca, nombroses naus d'empreses i alguns equipaments, a més d'una de les entrades al recinte del port.La primera ampliació de la L10 es va fer a principis de març del 2019, amb l'obertura de l'estació de Provençana. A finals de novembre s'hi va sumar la de la Ciutat de la Justícia. Amb aquesta nova ampliació de la línia, la xarxa de metro s'ampliarà fins als 122,3 quilòmetres i 159 estacions. D'aquests, 34 quilòmetres i 32 estacions tenen línies de funcionament automàtic sense conductor, com la L10 Sud.

