Vox amenaça Torra: «Si cal treure'l emmanillat per la Guàrdia Civil, s'haurà de fer»

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha carregat contra el president Quim Torra a qui ha titllat de "xenòfob, racista i delinqüent". Durant la inauguració de la nova seu del partit a Barcelona, Ortega Smith ha exigit el compliment de la seva inhabilitació, i en cas de no ser així, ha advertit a Torra que l'ha amenaçat advertint- que "si se l'ha de treure emmanillat per una parella de la Guàrdia Civil, s'haurà de fer".El secretari general de Vox també ha carregat contra Pedro Sánchez per mantenir la reunió amb Torra: "És còmplice polític d'aquest cop d'Estat". Per altra banda també ha avançat que la formació d'ultradreta és presentarà a les quatre demarcacions catalanes en les properes eleccions al Parlament i pretenen "aconseguir representació a la cambra catalana". Sobre la proposta incipient de Cs de presentar una 'llista unitària constitucionalista' a Catalunya, Vox ha tancat la porta de bat a bat: "No són de fiar", ha reflexionat en veu alta Ortega Smith."Quan han tingut l'oportunitat de guanyar unes eleccions no han presentat candidatura i han sortit corrents cap al caloret del Congrés dels Diputats", ha recordat el secretari general de Vox, en una crítica velada a Inés Arrimadas. "No volem estar al costat de qui a les primeres de canvi els hi tremolen les cames i son incapaços d'il·legalitzar els partits colpistes, aplicar un 155 contundent o tancar TV3", ha enumerat Ortega Smith. "Catalunya Suma seria una coalició de perdedors. Que no ens esperin", ha afegit el diputat de Vox per Barcelona Ignacio Garriga. "Només tenen por de perdre la butaca. És una coalició que no està en la línia de desmuntar els xiringuitos de les autonomies, autèntica base de les desigualtats", ha continuat Garriga, que considera que "estem en un moment determinant per a Catalunya".

