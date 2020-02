Vox ja té seu a Barcelona

✅ Inauguración de nuestra nueva sede en Barcelona con @Ortega_Smith



¡Éxito total! Muchas gracias a todos los que habéis asistido y a aquellos que habéis tenido que seguir el acto desde fuera. pic.twitter.com/NJZKO6tpih — VOX Barcelona (@vox_barcelona) February 1, 2020

Vox ja té casa a Barcelona. La formació d'extrema dreta ha inaugurat la seva nova seu aquest dissabte al migdia, enmig d'un fort desplegament policial arran de les sospites de boicot per part d'agrupacions antifeixistes. A l'acte hi ha assistit Javier Ortega Smith, secretari general del partit, i el diputat per Barcelona Ignacio Garriga.Ortega Smith i Garriga s'han donat un autèntic bany de masses en la presentació en societat de l'edifici, que està situat al carrer del Camp, en ple barri de la Bonanova. La policia ha bloquejat els accessos a la zona.

