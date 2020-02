Un professor de matemàtiques es fa viral en aconseguir que tots els seus alumnes treguin matrícula d'honor

Un professor gal·lès ha aconseguit que tots els seus alumnes de l'institut Fitzalan High School, a Cardiff, treguin una matrícula d'honor a l'examen de matemàtiques del certificat general d'educació secundària (GCSE per les seves sigles en anglès) sis mesos abans de la data oficial de l'examen. El GCSE es realitza entre els 15 i 16 anys, però alguns poden optar per avançar la data d'un o més d'un dels exàmens.Així ho van fer els alumnes de Francis Elive, de 55 anys, un apassionat de la seva professió a qui li han atribuït el sobrenom de "xiuxiuejador de matemàtiques", i més encara després que els seus estudiants, sense excepció, hagin tret la matrícula d'honor a l'examen de la seva matèria. Només un 14% dels alumnes que es van presentar a l'examen van tenir una matrícula d'honor a Gal·les.La directora de l'institut, Jo Kemp, ha explicat que els alumnes porten rebent classes d'Elive des de fa cinc anys, i que el seu secret està en "inculcar la creença que han estat practicant els problemes més difícils als quals s'han d'enfrontar", amb la qual cosa els fa perdre la por a l'examen. "És la creença que, sense cap mena de dubte, poden fer-ho, i els nens pensen que és màgia".Tot i això, Elive diu que no hi ha cap mètode secret, sinó que simplement "tots els meus alumnes han treballat molt dur i estic realment orgullós d'ells".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor