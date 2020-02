VÍDEO El peculiar fenomen natural que permet estirar una capa de gel com si fos un xiclet

Unes imatges filmades a Oregon, als Estats Units, mostren un sorprenent fenomen natural: una dona estirant una capa de gel des de sota de la superfície d'una piscina congelada com si fos un xiclet, abans que es trenqui.El gel és reconegut al món natural per les seves estranyes propietats, però fins ara no s'havia vist com es podia estirar com la goma. Aquest estrany fenomen va ser filmat per Chance Costanzo, i resulta que pot ser extremadament rar.

