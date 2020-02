El Consell d'Europa investiga «sobre el terreny» la situació dels presos polítics

El ponent de l'informe del Consell d'Europa (CoE) sobre polítics empresonats a Europa visitarà Catalunya i Madrid la setmana que ve per investigar "sobre el terreny" la situació dels presos independentistes catalans, segons ha avançat l'Agència Catalana de Notícies aquest dissabte.El letó socialista Boriss Cilevics, encarregat de realitzar l'informe que inclourà la situació dels presos a Espanya i Turquia, volia programar la visita a Espanya "després de les eleccions, per evitar qualsevol interferència amb la campanya". Ara finalment s'ha concretat aquesta data, que serà del dilluns 3 de febrer al dijous 6. Segons fonts consultades, el ponent vol tenir enllestides "el més aviat possible" les conclusions, malgrat no han volgut donar més detalls.En un document preliminar, Cilevics es preguntava si es pot condemnar amb "llargues penes de presó" als líders independentistes per organitzar un referèndum". El ponent reconeixia que és probable que el cas acabi en mans del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg. No obstant, assegurava que "no dubtarà" a l'hora d'"assenyalar problemes sistemàtics" com el que podria haver-hi a Espanya.Aquest futur informe sobre l'estat espanyol i el turc va ser impulsat per un grup d'una vintena de diputats del CoE el passat gener, però fonts de l'organització recorden que el text amb les conclusions del ponent haurà de ser aprovat pels membres de l'Assemblea. Malgrat no es volen donar més detalls de la investigació, fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies asseguren que l'informe s'intentarà finalitzar "el més aviat possible".Així, Cilevics haurà de presentar l'informe final que inclogui una "resolució o recomanació" al comitè de Drets Humans, que podrà presentar esmenes al text abans que sigui votat. El Consell d'Europa és una organització centrada en la defensa dels drets humans que agrupa 47 estats europeus i té seu a Estrasburg.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor