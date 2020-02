Facebook i Google col·laboren en la lluita contra el coronavirus

Coincidint amb la declaració del coronavirus com a emergència sanitària internacional per part de l'OMS, Facebook va anunciar ahir a través d'un comunicat que eliminaria de la seva plataforma publicacions amb teories de la conspiració i afirmacions falses sobre el virus, i a més proporcionarà dades d'ubicació dels seus usuaris per poder preveure la propagació de la malaltia en el futur.La companyia ja limita la difusió a Facebook i Instagram de les publicacions amb contingut que s'identifiqui com a fals pels seus revisors externs, notificant-ho a tots els usuaris que ho comparteixin. Ara, assegura que començarà a eliminar continguts i hashtags amb dades falses o conspiratives que hagin estat identificades per les autoritats sanitàries i que puguin causar danys als usuaris; i no només això, sinó que començarà a afegir missatges de l'OMS al feed de notícies i als qui realitzin cerques sobre el tema.Entre les publicacions eliminades hi ha missatges que volen dissuadir les persones de tractar-se o prendre mesures de prevenció davant del virus, i també la difusió de mètodes de prevenció o cura falsos.Finalment, i com a mesura per facilitar que els investigadors puguin elaborar models de predicció de com s'estendrà el coronavirus en les properes setmanes, Facebook proporcionarà dades anonimitzades dels seus usuaris i de densitat de població a la Universitat de Hardvard i a la Universitat Nacional Tsing Hua (Taiwan).Per la seva banda, Google també ha volgut contribuir a facilitar informació sobre el coronavirus, activant una "alerta SOS", un mecanisme mitjançant el qual es rep informació en temps real sobre el que està succeint en un moment de crisi en què la seguretat pública podria estar en risc.Així, quan les persones busquen informació relacionada a Google, trobaran una alerta a la part superior de la pàgina de resultats i tindrà accés directe a consells de seguretat, informació, recursos i actualització de la informació que proporciona l'OMS a través de Twitter, segons ha informat la companyia, que ja ha realitzat una donació de 250.000 dòlars a la Creu Roja de la Xina.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor