Torra i Colau reclamen un front comú per obligar l'Estat a invertir en Rodalies

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha aprofitat la posada en servei aquest dissabte de l'estació de la Zona Franca de la línia 10 Sud del metro per reclamar un front comú del conjunt d'administracions per exigir a l'Estat les inversions necessàries per tal que Catalunya "tingui d'una vegada per totes un servei de Rodalies com cal". "No podem esperar més", ha dit.Una reivindicació compartida amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha proposat aprofitar "la nova etapa de relació amb el govern espanyol" per avançar en la qüestió. Tant Torra com Colau han celebrat la posada en marxa de l'estació de la Zona Franca de l'L10, la primera elevada de la ciutat, perquè donarà servei a barris com La Marina fins ara "aïllats" i als treballadors d'un sector econòmicament estratègic com la Zona Franca. La nova parada és la vuitena de l'L10 que entra en funcionament i ha comportat una inversió de 40 MEUR.

