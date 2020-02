MAPA Tots els autocars per assistir a l'acte del Consell per la República del 29 de febrer

El Consell per la República Catalana celebrarà finalment un acte a l'exterior del recinte firal de Parc de les Exposicions de Perpinyà (França) el dissabte 29 de febrer amb la presència de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí , i que preveu aplegar unes 50.000 persones.El canal L'Alerta, que informa sobre l'actualitat del procés català des de l'1 d'octubre de 2017, ha fet públic un mapa de tots els autocars que s'estan organitzant des de diverses poblacions per assistir a aquest acte a Perpinyà, sobretot per part de les sectorials de l'ANC i Òmnium i el partit JxCat, entre d'altres col·lectius.En el mapa s'inclou tota la informació sobre els autocars: si queden places lliures (marcats en blau) o no (marcats en vermell), l'hora i el punt de sortida, el preu, i els llocs on es poden adquirir els tiquets.

