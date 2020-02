Abascal o Puigdemont: qui preferirien els espanyols com a President?

#ElectoPanel 31e: si tuvieran que elegir como Presidente entre Puigdemont y Abascal, los españoles elegirían a...



¿🥦 / 🥑?



🍆 Los votantes de UP: 🥑

🍊 Los de Cs: 🥦

🌹 Los del PSOE... 2/3 vs 1/3



División entre las CCAA.https://t.co/olVQP5dJrA pic.twitter.com/4KSnyQVm3G — electomania (@electo_mania) January 31, 2020

El portal web Electomania, una web d’actualitat política que publica sondejos d’opinió, dades estadístiques i evolució d’ideologies a diversos nivells territorials, ha realitzat una enquesta a 1.500 persones en què plantegen el següent dubte: en cas que haguessin de triar Carles Puigdemont o Santiago Abascal com a president d’Espanya, qui votarien?Aquesta qüestió s'ha plantejat com si es tractés d'una segona volta a unes eleccions, en què només es pot escollir un dels dos candidats, i sense la possibilitat d'abstenir-se.El sondeig d’Electomania dibuixava un mapa majoritàriament verd, a favor de Santiago Abascal, mentre que Catalunya, el País Valencià, les Illes, el País Basc, Navarra, Galícia, Cantàbria i les Illes Canàries es decantaven per Puigdemont.Electomania també revela que la majoria dels votants d'Unides Podem votaria Carles Puigdemont, mentre que els de Cs es ho farien per Abascal. Pel què fa al PSOE, dos terços votarien el president català.

