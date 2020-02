Barcelona tallarà el trànsit a Via Laietana aquest dissabte

L'Ajuntament de Barcelona celebrarà aquest dissabte la primera edició de "Obrim Carrers", i tancarà de 17 a 21 hores la Via Laietana i Gran de Gràcia, en una iniciativa que té com a objectiu "recuperar els carrers per a les persones", i que es repetirà cada primer cap de setmana de mes.El consistori tallarà el trànsit a la Via Laietena entre plaça Urquinaona i plaça Antonio López, mentre que el carrer Gran de Gràcia es tancarà entre el carrer de Nil Fabra i la plaça de Nicolás Salmerón, ha detallat el consistori.El Districte de Gràcia ja fa anys que obre el carrer Gran de Gràcia a la ciutadania cada primer dissabte de mes, una iniciativa que "sempre ha estat molt ben rebuda" pels veïns, i que permet gaudir de el comerç de proximitat i de l'espai públic sense la pressió del trànsit rodat, segons el govern municipal.La Via Laietana també s'ha convertit en un espai per a vianants els dos últims anys per celebrar el Dia Sense Cotxes, una experiència que ara es repetirà cada mes perquè els barcelonins puguin realitzar diferents activitats familiars."Obrim Carrers" és una de les accions que ha activat l'Ajuntament de Barcelona per lluitar contra l'Emergència Climàtica, amb l'objectiu d'ampliar progressivament el nombre de carrers que se sumen a aquesta iniciativa.El següent pas serà el primer cap de setmana de març, que s'uniran els talls a Creu Coberta i carrer de Sants el dissabte a la tarda i el carrer Aragó, entre Tarragona i avinguda Meridiana, el diumenge al matí, alliberant 209.780 metres quadrats pels quals deixaran de circular uns 100.000 vehicles.A partir d'aquí, el nombre de vies tallades a l'trànsit s'incrementarà de manera progressiva fins a sumar un total de deu carrers troncals de la ciutat, un per districte, a l'acabar 2020, amb l'objectiu de sensibilitzar i visibilitzar sobre els beneficis que suposa per a la ciutadania pacificar un carrer.

