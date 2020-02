Roger Español denuncia un abús policial per part dels Mossos d'Esquadra

Ahir @mossos em van identificar i denunciar per desobediència, quan creuavem un pas de vianants.

Al no voler entregar el dni(només ensenyar), m'el van acabar arrencant de les mans tot dient "yo contigo puedo hacer lo que quiera".

Fil....

L'activista Roger Español, que va perdre un ull arrel de les càrregues policíaques de l'1 d'octubra, ha denunciat a través del seu compte de Twitter una situació d'abús policial per part d'agents dels Mossos d'Esquadra. Segons explica Español, quan estava creuant un pas de vianants, els Mossos s'hi van acostar i li van demanar el DNI, i en no voler entregar-lo - "només ensenyar", explica - els agents li van "arrencar de les mans" i li van dir: "yo contigo puedo hacer lo que quiera".Español i els seus acompanyants van seguir creuant el carrer, però els agents el van tornar a cridar, posant-li una segona denúncia per "falta de respecte", amb l'amenaça que farien pujar el grau de delicte de desobediència cada cop que creués el carrer.L'activista es pregunta, en un tercer tuit, si la policia pot agafar "per la força" el DNI d'algú, i si realment existeix algun delicte que reflecteixi una suposada falta de respecte a l'autoritat. En acabat, interpel·la el conseller Miquel Buch per demanar-li explicacions sobre aquesta actuació policial.

