Aragonès descarta acords postelectorals amb el PSC: «No hi tenim res a pactar»

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que els republicans no tenen "res a pactar" amb el PSC després de les properes eleccions al Parlament. En una intervenció durant el 62è Congrés Regional d'ERC a Barcelona, Aragonès ha retret als socialistes "autoexcloure's dels grans consensos de país" i dels pressupostos catalans, no haver assistit a la comissió del 155 on van comparèixer exconsellers presos per l'1-O i rebutjar l'autodeterminació.Aragonès ha dit que ERC ha "d'obrir camí" cap a la independència i ha alertat que no s'aconseguirà "paralitzant" sinó "avançant". Per això, ha demanat que en els propers comicis se superi el 50% del vot independentista i es pugui posar el resultat al damunt de la taula de negociació amb l'Estat.

