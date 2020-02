El primer cas de coronavirus detectat a l'Estat presenta símptomes «lleus»

El govern espanyol ha comunicat que tant l'alemany amb coronaviurs que està ingressat a La Gomera, com els pacients repatriats i posat en quarantena a Madrid, "estan bé". En una roda de premsa en que ha participat el ministre de Sanitat i el director del centre de coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, han explicat que pacient que va donar positiu a la infecció presenta "un quadre lleu" tot i que queda pendent verure'n l'evolució.



Per altra banda, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest dissabte que convocarà a les comunitats autònomes en el Consell Interterritorial de Salut per tal de tractar les mesures de cooperació i coordinació davant del coronavirus, després que es confirmés el primer cas d'afectació pel virus a l'Estat espanyol.

En aquest sentit, el ministre ha traslladat un "missatge de confiança" en el Sistema Nacional de Salut, i ha subratllat que els sistemes de detecció i alerta davant del coronavirus "estan donant resultats".Illa també ha destacat que "han de seguir treballant en la mateixa línia, en coordinació amb les comunitats autònomes, amb les autoritats europees; amb seguiments diaris i presa de decisions basades en les opinions d'experts".

