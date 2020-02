Una regidora de Verges deixa la CUP per «assetjament psicològic» d'un company

No escriuré un llibre o potser sí... pò tot el q m’ha passat es va iniciar x una mala gestió del grup municipal davant un assetjador psicològic, tot i q els ho vaig explicar, en cap cas m’he sentir recolzada pel grup. La situació es va convertir en insostenible https://t.co/4wq3jyDqQ6 — Susagna Ribas ⭐️ (@susagna40) January 30, 2020

L'actual segona tinenta d'alcaldia i regidora de Salut, Participació i Atenció a les persones de Verges (Baix Empordà), Susagna Ribas, ha deixat la formació després de patir "assetjament psicològic", segons explica el Diari de Girona. El cas es va destapar arran del vot contrari als pressupostos per part de Ribas en un ple extraordinari celebrat el passat dilluns. L'edil passarà ara al grup no adscrit en un consistori on la resta de regidors són de Junts Fem Poble (CUP).La tinent d'alcaldia va detallar a través de les xarxes socials les raons per les quals va decidir votar en contra. Des del grup municipal recorden que es va activar el protocol intern quan es va tenir coneixement del presumpte assetjament i es va apartar aquesta persona.​Aquest cas es suma al de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya, que al març de l'any passat també va anunciar que deixava el partit per haver patit "un episodi continuat d'agressió psicològica" per part d'un company de la formació.

