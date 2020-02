El pacient que va donar positiu al coronavirus continuarà ingressat a la Gomera

El pacient que va donar positiu a les proves del coronavirus i les altres quatre persones que han estat en contacte amb ell, continuaran ingressats a l'Hospital Ntra. Sra. De Guadalupe de la Gomera. Finalment romandran a l'illa rebent tractament i les mesures de protecció que indica el protocol per a aquests casos.Així ho ha informat la Conselleria de Sanitat de Govern de Canàries en un comunicat en el qual afegeix que es tracta de la millor opció, ja que la simptomatologia que s'ha detectat entre aquests turistes alemanys és lleu.El protocol es va activar aquesta setmana després d'una alerta de el Ministeri de Sanitat perquè es localitzés a la Gomera a dues persones que havien estat en contacte a Alemanya amb un pacient diagnosticat d'infecció per coronavirus. Un cop localitzats es va estendre a altres tres persones amb les que estaven convivint a l'illa.Des de llavors, tots ells romanen ingressats a l'hospital. Així mateix, la Conselleria ha assenyalat que mentre l'evolució dels pacients sigui favorable, no hi ha indicació de trasllat de centre hospitalari per la qual cosa es considera que la seva continuïtat en l'Àrea de Salut de la Gomera segueix sent la millor opció per a la assistència als pacients.L'estat de salut dels casos detectats és fins aquest moment bo, el que apunta que la infecció per aquest coronavirus cursa majoritàriament de forma lleu i que el sistema sanitari "està adequadament capacitat per assistir els casos que es puguin presentar".Divendres les autoritats xineses han informat que ja hi ha almenys 213 morts a causa del virus , que es va detectar fa menys d'un mes a la ciutat de Wuhan, al sud del país, on fa exactament tres setmanes es va produir la primera víctima mortal. El virus ha creuat ja a d'altres països asiàtics, i també hi ha positius confirmats als EUA i a diversos països europeus, com el Regne Unit, França, Itàlia o Alemanya, als quals se suma ara Espanya.El Govern ha demanat aquest divendres "tranquil·litat" en relació a les notícies del coronavirus. La consellera de Salut, Alba Vergès, ha explicat que no hi ha cap persona sospitosa de estar-ne infectada a Catalunya, i que el protocol de la Generalitat és "l'adient".L'Organització Mundial de la Salut va reaccionar aquest dijous a la ràpida expansió del virus anunciant que declarava l'emergència mundial

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor